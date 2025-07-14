Спортсмены из Химок стали призерами Евразийских игр по конному троеборью

Воспитанники спортивной школы «Планерная» из Химок представили округ на Евразийских играх по конному троеборью. Они соревновались за звание лучших с наездниками из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Программа Евразийских молодежных игр включала такие олимпийские виды, как манежная езда, кросс и конкур. Среди спортсменов в возрасте от 14 до 35 лет победил Герман Сердечнов из Химок и его лошадь Бигул. Варвара Киселева стала лучшей в открытом классе среди участников от 12 лет и старше вместе со своим партнером по кличке Капри Ван Обос. Помимо этого, в личном первенстве среди юношей и девушек серебро завоевала Елизавета Михеева и ее четвероногий напарник Тристан.

«Хочу от всей души поздравить химкинских спортсменов с успешным выступлением на соревнованиях по конному троеборью! Ваши достижения — это результат упорного труда, целеустремленности и любви к этому виду спорта. Гордимся вами и желаем дальнейших успехов, ярких побед и новых высот», — сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.