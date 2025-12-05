Спортсмены из Химок стали победителями всероссийского турнира по карате

Семь спортсменов из Химок достойно выступили на открытом турнире по карате «Кубок Асгарда» во дворце спорта «Лобня». Соревнования собрали сильнейших бойцов из 64 клубов центральной России, включая спортсменов из Москвы, Московской, Калужской, Курской, Тульской, Воронежской и Владимирской областей.

Химки на спортивной арене представили семь воспитанников спортивной школы «Лунево». По итогам бескомпромиссных поединков ребята продемонстрировали не только безупречную технику, но и настоящий характер, завоевав внушительную коллекцию наград. Султан Садыков и Станислав Синько заняли первое место, Яна Котяева и Дмитрий Абрамов — второе, а Мартин Газизов, Мария Котяева и Михаил Липчанский — третье.

«Эти высокие результаты — яркое свидетельство колоссального труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе, которые воспитывает в наших ребятах спорт. Успехи каратистов — это огромная гордость для всего городского округа Химки. Такие достижения вдохновляют, мотивируют и являются прекрасным примером для наших детей», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Спортивная школа «Лунево» работает с июля 2007 года. За 18 лет она воспитала десятки сильнейших спортсменов региона и страны. Записаться на занятия можно по телефону +7 (926) 533-96-33.