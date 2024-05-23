Спортсмены из Химок стали победителями Открытого первенства по лазертагу

Соревнования по лазертагу прошли в честь кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова. Традиционно в них приняли участие воспитанники военно-патриотического объединения «СОВА» из Химок. Они же стали победителями турнира. Всего состязались более 400 юнармейцев из 43 команд Подмосковья.

Память кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова на старте соревнований почтили минутой молчания. Он отправился добровольцем в Донбасс, погиб в ноябре 2022 года. Открытое первенство Московской области по спортивному лазертагу памяти героя проводят уже второй год подряд. Количество участников заметно растет. Их в этот раз приветствовала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина.

«Очень почетно быть приглашенным гостем. Маме Димы приятно, что его имя увековечили в этих соревнованиях. В нашем городе Диму знали практически все, и сейчас мне очень важно продолжать дело своего мужа», — поделилась руководитель военно-патриотической организации «СОВА» Ольга Кириллова.

Городской округ на соревнованиях представили два коллектива военно-патриотического объединения «СОВА». Команды распределили на четыре зоны, участникам нужно было захватить три контрольные точки и удержать их в течение одной минуты. Победителем становилась та команда, которая в двух таймах удержала наибольшее количество контрольных точек.

«Лазертаг — это такое новое веяние военно-прикладного спорта, особенно для юнармейцев. Это позволяет внести искорку, новый интерес для ребят. Сейчас в современных реалиях, несомненно, важно проводить такие турниры, тем более, памяти наших руководителей, которые погибли в ходе специальной-военной операции», — отметил руководитель регионального отделения Федерации лазертага России в Московской области Иван Теслюк.

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