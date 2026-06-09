Спортсмены из Химок стали лучшими в Единой школьной лиге Подмосковья

По итогам областного этапа Единой школьной лиги Подмосковья лучшими игроками турнира признали школьников из Химок. Призерами стали Ярослав Соколов и Арууке Бердибекова.

Ярослав Соколов, ученик школы «Триумф», стал лучшим баскетболистом соревнований. Его уверенная игра в баскетболе 3×3 во многом обеспечила команде второе место среди юношеских сборных региона.

Также ярко выступила Арууке Бердибекова из школы «Лига первых». Ее признали лучшей волейболисткой турнира после того, как женская сборная округа, за которую она играла, пробилась в финал волейбольной части состязаний.

Команды из Химок прошли отбор на городских спортивных площадках, а на областном уровне подтвердили свой высокий уровень подготовки.

«Такие победы — результат не только таланта, но и труда. Ярослав и Арууке доказали, что химкинские школьники способны конкурировать с сильнейшими спортсменами региона», — сказал депутат Химок Артур Каримов.

Свыше 50 тысяч учащихся из 653 школ региона приняли участие в этом году в Единой школьной лиге. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах — баскетболе 3×3, волейболе, футзале и шахматах.

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