Спортсмены из Химок стали чемпионами Юношеской футбольной лиги

Команды спортивной школы «Химки» завершили сезон в Юношеской футбольной Лиге — Центр. Самые младшие участники 2009 года рождения стали чемпионами турнира.
Спортсмены забрали золото турнира под руководством тренера Александра Сергеева. Завершающие соревнования провели 12 октября на стадионе «Новые Химки». Ребята из местной команды встретились с «Витязем» из Подольска. Победителями турнира футболисты выходили еще за четыре тура до его окончания. Торжественную церемонию закрытия сезона Юношеской Лиги провели в этот же день. Теперь команде представит городской округ в финале, который состоится в Сочи с 20 по 30 октября.
Напомним, что самые перспективные ребята из школы олимпийского резерва могут попасть в составы профессиональных футбольных клубов.