Спортсмены из Химок приняли участие в Кубке Подмосковья по спортивному туризму

Соревнования на пешеходных дистанциях собрали более 350 участников из 17 муниципалитетов региона. Спортсмены из Химок показали высокий результат в личном и парном зачетах.

Представители спортивной школы имени Горелова успешно выступили на областных состязаниях по спортивному туризму. В копилке команды оказались медали разного достоинства, завоеванные в различных возрастных категориях.

Сергей Пешиков стал обладателем золотой и серебряной наград, а Денис Тюрин поднялся на третью ступень пьедестала. Среди взрослых участников бронзовым призером стал Леонид Калиновский. В младших группах второе место заняли Тимофей Пешиков и Петр Степанов, а сестры Вера и Надежда Терек получили бронзовые медали.

«Два года назад в нашем округе запустили уникальный проект „Интерактивное ориентирование в парках Химок“. Любой житель может попробовать себя в роли начинающего ориентировщика. Именно такие проекты, которые вовлекают в спорт новых людей, помогают нам развивать физическую культуру в городе и находить новые таланты», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Учреждение, открытое в 2005 году, продолжает готовить спортсменов высокого класса. Его воспитанники регулярно достигают успехов на соревнованиях всероссийского уровня по спортивному туризму, ориентированию и рафтингу.