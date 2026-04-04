Спортсмены из Химок примут участие в областном этапе Единой школьной лиги

Состязания по баскетболу 3×3 с командой из Солнечногорска прошли 3 апреля. Округ представляли юноши из школы «Триумф» и девушки из школы № 29.

Депутат муниципалитета, директор школы № 29 Наталья Каныгина отметила, что воспитанницы из ее учебного заведения уже побеждали на крупных турнирах. Соревнования регионального этапа проводятся в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

Муниципальный этап Единой школьной лиги завершился 31 марта. По итогам Химки представят сильнейшие сборные, которые выступят в первом дивизионе областного этапа. Помимо баскетбола, ребята поборются за победу в волейболе (юноши из гимназии № 9 и девушки из школы «Лига первых»), футзале (сборная гимназии № 23) и шахматах (команда школы № 29).

Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин отметил, что когда видишь горящие глаза школьников на площадке, понимаешь: спорт — это не про медали, а про характер, дружбу и веру в себя. Единая школьная лига — это проект, где воспитываются будущие чемпионы, лидеры и сильные личности.

Узнать расписание матчей, результаты и статистику, а также посмотреть яркие моменты и фотоотчеты можно в социальных сетях Лиги.