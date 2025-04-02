Спортсмены из Химок примут участие в юношеской футбольной Лиге ЦФО

Футболисты из Химок 2009 и 2010 годов рождения сразятся с соперниками из 14 регионов со всей страны, в том числе из Липецка, Тулы, Калуги, Твери, Воронежа, Ярославля, Костромы и других городов Центральной части России.

Участие спортсменов из Химок под руководством тренера Ярослава Францева в Юношеской Лиге — дебютное. Поддержать ребят каждый желающий сможет на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом № 2. Здесь они проведут все домашние матчи.

Открытие Первенства пройдет 6 апреля. Начало матчей — в 10:00. Футболисты встретятся с командой из Воронежа.

С расписанием ближайших матчей можно ознакомиться на официальном сайте Юношеской футбольной Лиги.