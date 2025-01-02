Спортсмены из Химок побывали на встрече с олимпийскими чемпионами

Встречу с олимпийскими чемпионами провели для спортсменов и тренеров в Химках. На ней каждый желающий мог задать свой вопрос именитым спортсменам.

Мероприятие провели в пресс-центре стадиона «Арена Химки». В нем поучаствовали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Пинигина, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Тамара Быкова, бронзовый призер Олимпийских игр в гребле Анна Алешина и бронзовый призер Олимпийских игр в плавании Юрий Суздальцев.

Участники встречи могли задать им вопросы, получить автографы и сделать фотографии на память.

Встреча прошло в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России». Ее организовала общероссийская общественная организация «Российский союз спортсменов».

Напомним, ранее в Химках прошел мастер-класс от призера Олимпийских игр по лыжному спорту Николая Морилова.