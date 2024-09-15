Спортсмены из Химок победили во всероссийском турнире по конному спорту

Воспитанники спортивной школы из Химок стали победителями и призерами восьмого этапа чемпионата страны по конному троеборью. Они завоевали медали сразу в нескольких категориях.

В ежегодном турнире Maxima masters по конному троеборью поучаствовали воспитанники спортшколы «Планерная». На детском маршруте CN 80 по трем видам езды победила Нелли Голубкова на лошади по кличке Голден Джек.

Елизавета Михеева исполнила программу на лошади по кличке Тристан и получила серебряную медаль в бронзовом туре на маршруте CN 100. Она соревновалась среди всадников от 15 лет и старше.

Третье место заняла Арина Абрамова на лошади по кличке Вестерли.

«Наши спортсменки в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и защитили честь Химок. Поздравляю победителей и желаю им не останавливаться на достигнутом, непрерывно двигаться навстречу большим мечтам и жизненным целям», — сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

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