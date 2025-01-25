Спортсмены из Химок победили в командных соревнованиях по вольной борьбе

Командный Кубок провели в спортивной школе «Альбаго» в Химках. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Подмосковья и Липецка.

В соревнованиях победила команда из Химок. Тренеры уделили особое внимание поддержке детей из многодетных и малоимущих семей. В рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия» они посещают тренировки в школе «Альбаго» и принимают участие в соревнованиях.

«Победа наших спортсменов — это результат их упорства, таланта и поддержки тренеров. Мы гордимся нашими юными борцами и будем продолжать развивать спорт в округе, чтобы каждый ребенок мог реализовать свой потенциал», — подчеркнул муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов отметил, что проект социализирует подростков из многодетных и малоимущих семей, приобщает к здоровому образу жизни. Десятки химчан начали заниматься спортом в секция и кружках, начиная с 2016 года.

Ранее в Химках прошел турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие 100 спортсменов из Москвы, Подмосковья и Твери. Воспитанники школ «Альбаго» и «Виктория» успешно выступили. Все получили медали, грамоты и подарки.