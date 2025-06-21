Спортсмены из Химок победили на всероссийских соревнованиях по конному троеборью

Юные спортсмены успешно выступили в различных возрастных категориях, показав высокий уровень подготовки. Один из участников получил право представлять регион на предстоящей спартакиаде молодежи России.

На всероссийских соревнованиях по конному троеборью воспитанники школы «Планерная» из Химок заняли несколько призовых мест. В возрастной категории 16-21 год победу одержал Герман Сердечнов, такие результаты позволили ему пройти отбор на VI Летнюю спартакиаду молодежи России.

Среди девушек 14-18 лет золотые медали завоевали Елизавета Михеева и Варвара Киселева, а бронзу получила Владислава Чуватова. Эти результаты подтвердили высокий уровень подготовки спортсменов школы.

Учреждение было открыто в Химках в 2005 году. Оно специализируется на подготовке спортсменов в конном спорте. Воспитанники школы тренируются в таких дисциплинах, как конкур, троеборье и выездка. Ежегодно они участвуют в региональных и общероссийских турнирах, регулярно пополняя копилку наград.

В городе созданы условия для занятий различными видами спорта: регулярно проводятся соревнования, а спортивные школы оснащены необходимым оборудованием. Это позволяет спортсменам показывать высокие результаты на соревнованиях разного уровня.