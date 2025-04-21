Спортсмены из Фрязина завоевали 11 медалей на турнире по боксу

Воспитанники спортивной школы «Олимп» из Фрязина выступили на традиционном турнире, посвященном памяти мастера спорта СССР Петра Захаркина. Соревнования собрали более двухсот боксеров разных возрастных категорий, приехавших побороться за звание лучших.

По итогам боев, спортсменам из Фрязина удалось завоевать одиннадцать призовых мест. Копилку достижений украсили восемь золотых и три серебряных медали. По словам тренера, этот впечатляющий результат стал свидетельством кропотливой работы спортсменов, их высокого профессионализма и стремления к достижению высоких результатов.

«Выражаем благодарность тренерскому составу спортивной школы „Олимп“ за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие бокса в нашем городе. Благодаря вашему опыту и наставничеству наши спортсмены достигают таких высоких результатов!», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.