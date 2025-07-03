Спортсмены из Фрязина выступили на всероссийском турнире по дзюдо

Спортсмены из наукограда выступили на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, завоевав три медали разного достоинства. Турнир, прошедший в городе Армавире, собрал 348 дзюдоистов из 26 регионов России.

Фрязинские дзюдоисты завоевали две серебряные и одну бронзовую награды. В весовой категории до 66 килограммов серебряным призером стал дзюдоист Давид Топсакалян. Еще одну серебряную медаль в копилку команды принес Карапет Арутюнян, выступивший в категории до 73 килограммов. Бронзовую медаль завоевал Гарик Садоян, победивший в большинстве своих схваток в весовой категории до 81 килограмма.

Достигнутые результаты обеспечивают спортсменам путевки на первенство страны, которое состоится в конце ноября в Краснодаре.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров с достойными результатами и желаем им новых побед на всероссийском уровне!», — сообщил глава округа Дмитрий Воробьев.