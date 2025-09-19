Спортсмены из Фрязина выступили на первенстве ЦФО по дзюдо

В Брянске завершилось первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Соревнования собрали рекордное количество участников — 592 дзюдоиста со всех уголков ЦФО.

По итогам поединков воспитанники спортивной школы «Олимп» из наукограда показали лучший командный результат среди всех городов, представленных на турнире. Фрязинские спортсмены завоевали шесть медалей различного достоинства.

Благодаря успешному выступлению на первенстве ЦФО, фрязинские дзюдоисты получили право представить Московскую область на Первенстве России, которое пройдет с 21 по 25 октября в Тюмени.

Особенно отличились на первенстве ЦФО следующие фрязинские спортсмены, завоевавшие золотые медали в своих весовых категориях: Сурманидзе Ника, Идармачев Даниял и Никулин Артем. Серебряную медаль и путевку на первенство России завоевал Осипян Арсен. Бронзовыми призерами первенства ЦФО стали Резников Константин и Садоян Альберт.