Спортсмены из Фрязина выиграли турнир по плаванию

Фрязинские пловцы успешно выступили на втором этапе турнира по плаванию «Черноголовка CUP». Соревнования собрали множество спортсменов из разных городов.

По итогам соревнований, фрязинские пловцы завоевали в общей сложности 28 призовых мест. В копилку команды вошли семь золотых медалей, 17 серебряных медалей и четыре бронзовые медали.

По словам тренеров, юные спортсмены добились высоких результатов благодаря дисциплине, они показали пример трудолюбия и целеустремленности.

«Выражаем искреннюю благодарность тренерам, которые вкладывают душу в своих воспитанников, а также родителям за их поддержку и вклад в развитие фрязинского плавания. Это достижение является результатом кропотливой работы, постоянных тренировок и неугасаемой веры в свои силы!», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.