Спортсмены из Фрязина выиграли соревнования по плаванию

Более тысячи пловцов Центрального федерального округа собрались в Рузе для участия в Чемпионате и Первенстве ЦФО по плаванию. Среди участников, представлявших сборную Московской области, особенно ярко проявили себя воспитанники фрязинской спортивной школы «Олимп».

В центре внимания оказался Тимофей Манохин, который на Первенстве ЦФО завоевал золотую медаль и дважды поднялся на третью ступень пьедестала. Анна Яновская завоевала бронзовую медаль в рамках Чемпионата ЦФО.

Павел Пронин не только выполнил норматив мастера спорта России сразу на трех дистанциях, но и установил четыре новых рекорда для спортивной школы «Олимп».

«Помимо призеров, достойные результаты показали и другие воспитанники „Олимпа“. Константин Веселов, Илья Стасюк, Григорий Пация, Илья Иващенко, Ася Трушечкина и Алиса Надобникова также внесли свой вклад в успех команды. Каждый из них продемонстрировал стремление к победе, улучшил свои личные показатели и вошел в двадцатку лучших спортсменов ЦФО в своих дисциплинах. Их упорные тренировки и целеустремленность стали залогом успешного выступления всей команды», — сообщили организаторы соревнований.