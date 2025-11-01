Спортсмены из Фрязина выиграли соревнования по дзюдо

На татами первенства России по дзюдо выступили спортсмены из Фрязина. Воспитанники спортивной школы «Олимп» добились успеха, завоевав семь медалей различного достоинства и установив абсолютный рекорд по количеству наград, когда-либо завоеванных одним муниципалитетом за всю историю проведения соревнований.

Первенство России — это один из ключевых турниров для молодых дзюдоистов. В этом году оно собрало 787 спортсменов из 76 регионов страны.

«Семь призеров включены в состав сборной команды России. Это открывает им путь на международные соревнования, где они будут представлять честь страны на мировой арене. Тренерский состав и руководство Федерации дзюдо России признали уникальность этого достижения. Было подчеркнуто, что подобного триумфа, когда семь медалей приходят из одного муниципального образования, не добивался ни один регион за всю историю проведения первенств», — сообщили в спортивной школе.

По словам организаторов турнира, системный подход к подготовке, заложенный тренерским составом, позволил спортсменам подойти к пику формы именно к главному старту сезона. Результаты фрязинских дзюдоистов сыграли ключевую роль в общекомандном зачете: благодаря их вкладу Московская область заняла первое место.