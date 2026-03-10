Спортсмены из Фрязина выиграли Первенство России по дзюдо

Спортивная школа «Олимп» из Фрязина вновь подтвердила статус одной из сильнейших кузниц кадров для отечественного дзюдо. В стартовый день Первенства России, которое проходит в Ханты-Мансийске, подмосковные борцы собрали полный комплект наград высшей пробы и обеспечили себе места в национальной сборной.

Главной сенсацией турнира в весовой категории до 46 килограммов стал «внутренний» финал. Два воспитанника фрязинской школы — Константин Резников и Арсен Осипян — обошли всех конкурентов в своей сетке и встретились лицом к лицу в решающей схватке за золото.

«Ситуация, когда два представителя одной спортивной школы разыгрывают между собой титул чемпиона страны, — это исключительный случай в истории национальных первенств. Это говорит о высочайшем уровне подготовки в нашем округе», — отметили в администрации округа.

По итогам тактической борьбы Константин Резников поднялся на высшую ступень пьедестала, а Арсен Осипян стал серебряным призером.

Не менее драматично развивались события в другой весовой категории, где выступал Иван Дяконица. На пути к финалу он провел серию схваток, одержав верх над сильнейшими представителями Москвы, Тулы, Тюмени и Кабардино-Балкарии. В финальном поединке Иван встретился с атлетом из Сибирского федерального округа и завоевал серебряную медаль. Все трое призеров официально включены в состав юниорской сборной команды Российской Федерации. Теперь фрязинским спортсменам предстоит защищать честь страны на международных аренах.