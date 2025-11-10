Спортсмены из Фрязина стали призерами областных соревнований по плаванию

Областные соревнования по плаванию прошли во Дворце спорта «Руза». Воспитанники школы «Олимп» выступили успешно и завоевали призовые места.

Ребятам прошли несколько этапов. В региональных соревнованиях «Золотая рыбка» приняли участие 400 пловцов. Воспитанники коллектива школы «Олимп» из Фрязина улучшили личные результаты. В категории notable Константин Зайцев занял седьмое место на дистанции 50 метров на спине, опередив 200 соперников.

В соревнованиях Московской области в рамках отбора «Юность России» приняли участие свыше 200 спортсменов от 11 до 13 лет из 32 муниципалитетов. Воспитанники школы «Олимп» подтвердили высокий уровень подготовки и соревновательный дух.

Иван Дудка завоевал три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров, а также серебряную — на дистанции 50 метров баттерфляем. Он также выполнил норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 100 метров на спине.

Ярослава Лютикова заняла первое место на дистанции 100 метров и второе — на дистанциях 50 и 200 метров.

В командном зачете Иван Дудка, Ярослава Лютикова, Арина Кручинина и Матвей Дерендяев завоевали бронзовую медаль.

В итоге Иван Дудка представит Московскую область на масштабных соревнованиях «Юность России». Старты пройдут с 11 по 15 декабря в Краснодаре.