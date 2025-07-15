Спортсмены из Фрязина стали призерами Кубка России по триатлону

Финальные старты Кубка России по триатлону и всероссийские соревнования среди юниоров состоялись в Красноярске. Высокие результаты показала команда «Титановые медведи» из Фрязина.

Участникам пришлось преодолевать сложную трассу в дождливую погоду. Спортсменам нужно было проплыть 500 метров, проехать 8 километров на велосипеде и пробежать 3,5 километра.

Фрязинские триатлонисты продемонстрировали блестящую подготовку и волю к победе, завоевав несколько наград.

В финале Кубка России среди элитных спортсменов победу одержала Анастасия Романенко, выполнившая норматив мастера спорта.

В возрастной категории 14–15 лет золотую медаль выиграла Екатерина Домкина, а Иван Чуваткин стал серебряным призером. Среди спортсменов 16–17 лет победила Елизавета Фоос, а Алиса Юдина и Николай Новоселов поднялись на вторую ступень пьедестала. Бронзовую награду завоевал Геворг Геворгян. Еще один представитель Фрязина Артем Шагов, финишировал четвертым, несмотря на три падения во время гонки.