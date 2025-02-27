Спортсмены из Фрязина победили на турнире по хоккею в валенках

Ежегодный турнир по русскому хоккею в валенках прошел на Красной площади в Москве и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие приняли 16 детских команд из разных регионов Российской Федерации.

Юные хоккеисты в валенках, воспитанники спортивной школы «Олимп» из Фрязина, продемонстрировали высокий уровень мастерства, одержав победы в трех матчах над соперниками из Ульяновска, Москвы и Сергиева Посада. Это позволило им выйти в финал турнира. В финальной схватке хоккеисты также завоевали первое место.

Спортсменам вручили кубок и памятные медали. Лучшим игроком турнира стал Роман Логинов. Его навыки были отмечены специальным призом.

«Поздравляем нашу команду с блестящей победой. Мы гордимся ребятами и желаем спортсменам дальнейших успехов!», — сообщили в администрации округа.