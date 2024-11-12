Спортсмены из Фрязина победили на международном турнире по тхэквондо
Тхэквондисты из Фрязина выступили на турнире в Сочи. Они привезли несколько медалей.
Фрязино на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы «Олимп». Участниками турнира Black Sea Cup стали спортсмены из разных регионов России и других стран.
Василий Храпов из Фрязина успешно выступил в пяти поединках в категории юношей 12-14 лет и в весовой категории до 37 килограммов. Он завоевал первое место.
Готовил спортсмена к турниру тренер Владимир Устян.
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