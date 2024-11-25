Спортсмены из Электростали стали призерами всероссийского турнира по дзюдо

Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Владимира Невзорова проходили в Зеленограде. Дзюдоисты из Электростали показали высокие результаты и завоевали три медали.

В турнире участвовало около 700 спортсменов из 38 регионов страны. Юноши и девушки в возрасте 14-16 лет соревновались в нескольких весовых категориях. Конкуренция на турнире была очень высокой. В ряде весовых категорий борьбу между собой вели около ста участников.

Несмотря на трудности и сильных соперников, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» смогли проявить себя и завоевать места на пьедестале почета.

Полина Крюкова стала победительницей турнира в весовой категории до 70 килограммов. Серебряную награду завоевал в категории до 46 килограммов Курбан Ганиев. А Матвей Баранов стал обладателем бронзовой медали в весе до 90 килограммов.

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