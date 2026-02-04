Спортсмены из Егорьевска выступили на турнире по вольной борьбе

Красноярск стал ареной для одного из самых значимых событий в мире вольной борьбы — XXXVII международных соревнований «Кубок Ивана Ярыгина». Турнир собрал рекордное число участников — 496 спортсменов из 21 страны, представляющих четыре континента.

Два воспитанника областного Центра олимпийских видов спорта, представляющие Егорьевск и спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам, добились высоких результатов. Алина Шевченко завоевала серебряную медаль. Бронзовые медали в этой весовой категории достались спортсменкам из Рязанской области и Монголии.

Иналбек Шериев стал бронзовым призером турнира. Его результат разделил спортсмен из Ханты-Мансийского автономного округа. Победителем в этой категории стал представитель Краснодарского края, а второе место занял борец из Республики Крым.

«Кубок в этом году побил все рекорды по числу участников и географии стран-представителей. Впервые в истории соревнований выступили борцы из Бразилии. Завоеванные медали свидетельствуют о высоком уровне подготовки спортсменов Подмосковья и их способности конкурировать на мировой арене, подтверждая эффективность работы региональной системы подготовки спортивного резерва», — сообщили организаторы.