Спортсмены из Егорьевска выступили на турнире по тхэквондо

Егорьевские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на Открытом турнире по тхэквондо «Авиация». Соревнования, организованные региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Запад-Восток», стали праздником боевых искусств и собрали сильнейших тхэквондистов из разных регионов.

Честь Егорьевского округа на турнире защищала команда из более чем 20 воспитанников спортивного клуба «Запад-Восток». Юные спортсмены соревновались в трех дисциплинах: керуги — динамичные спортивные поединки, пумсе — демонстрация отточенных технических комплексов и земита — скоростная набивка.

«По итогам напряженных и зрелищных поединков наши тхэквондисты вернулись домой с богатым уловом: 15 золотых медалей, восемь серебряных и семь бронзовых. Это блестящий результат, который свидетельствует о высоком уровне подготовки наших спортсменов и профессионализме тренера», — сообщили в управлении спорта и молодежной политики администрации муниципалитета.

Тренер команды Гульназ Мингажева также не осталась в стороне от соревнований и показала пример своим воспитанникам, завоевав первое место в категории «Ветераны К1».