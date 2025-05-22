Спортсмены из Егорьевска выступили на соревнованиях по тхэквондо

В Подмосковье прошел международный турнир по тхэквондо «Стихия Земли», организованный областной физкультурно-спортивной организацией «Запад-Восток». Спортивное мероприятие собрало лучших спортсменов из разных регионов, предоставив им возможность продемонстрировать свои навыки, силу и технику в рамках соревнований.

В составе делегации от Егорьевска выступили 19 спортсменов, подготовленных тренером Гульназ Мингажевой. По итогам соревнований егоровские тхэквондисты завоевали 14 золотых медалей, семь серебряных и три бронзовых награды. По словам организаторов турнира, такой результат свидетельствует о высоком уровне подготовки и таланте спортсменов, а также о профессионализме тренерского штаба.

Кроме того, тренер Гульназ Мингажева в категории «Ветераны К1» заняла первое место и удостоилась звания «Пояс Чемпиона».