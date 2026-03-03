Спортсмены из Егорьевска выиграли соревнования по мини-футболу

Спортивный зал Михалевского культурно-досугового центра стал ареной для футбольных поединков. Здесь состоялся традиционный турнир по мини-футболу среди юношей, который собрал пять команд из разных уголков округа.

На игровое поле вышли команды из поселка Рязановский, сел Саввино и Раменки, а также два коллектива, представляющих саму деревню Михали — «Михали-1» и «Михали-2». Организаторы турнира выбрали круговую систему проведения: каждая команда сыграла с каждой. По итогам всех матчей определились сильнейшие.

«Абсолютными лидерами турнира, продемонстрировавшими отточенную технику и командный дух, стали хозяева площадки — команда „Михали-1“, которая заслуженно завоевала золотые медали. Напряженная борьба за второе место завершилась триумфом спортсменов из поселка Рязановский, им досталось „серебро“», — поделились организаторы.

Третье место и «бронза» закрепились за командой «Раменки».