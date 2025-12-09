Спортсмены из Егорьевска выиграли первенство по рукопашному бою

Егорьевские спортсмены вернулись с комплектом наград с регионального первенства по рукопашному бою. На турнире, посвященном памяти заслуженного тренера России Вячеслава Дьячкова, спортсмены завоевали сразу четыре призовых места.

Как сообщили в управлении по спорту и молодежной политике, соревнования собрали более 800 участников из 15 субъектов Российской Федерации. Турнир послужил отборочным этапом перед чемпионатом и первенством России 2026 года. Первое место завоевал Александр Чербаев, второе — Ярослав Мурашов, третье место разделили — Артем Закатов и Есения Павленко.

«Этот успех подчеркивает высокий уровень подготовки местных юниоров и юниорок, а также эффективность работы тренерского состава, которому предстоит продолжить подготовку к общероссийским стартам 2026 года. Победители и призеры получили заслуженные награды и теперь готовятся к следующему этапу отбора», — сообщили организаторы.