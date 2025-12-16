Спортсмены из Егорьевска выиграли Кубок по рукопашному бою

Спортивная арена в Солнечногорске стала полем борьбы, где состоялся финальный этап Кубка Московской области по рукопашному бою среди юношей и девушек. Этот турнир, организованный Федерацией рукопашного боя Московской области, является одним из ключевых событий в календаре регионального спорта.

Соревнования собрали более 200 спортсменов. За звание лучших боролись представители спортивных клубов и школ не только Москвы и Московской области, но и Курской области. Егорьевск на этом этапе представили воспитанники спортивной школы «Виктория».

«Егорьевская команда продемонстрировала высокий уровень подготовки и бойцовский дух, завоевав впечатляющий урожай из десяти наград различного достоинства. Это является ярким свидетельством мастерства спортсменов и эффективности тренерской работы», — поделились организаторы.

Захар Здатченко, Михаил Кислов, Артем Закатов и Станислав Дмитриев поднялись на первую ступень пьедестала. Серебряные медалисты — Кадыр Темиров, Кирилл Кислов и Есения Павленко — также показали упорство и волю к победе, заняв вторые места. Бронзовые призеры — Давит Пилоян, Егор Горбунов и Иван Феоктистов — внесли значимый вклад в общую копилку наград.