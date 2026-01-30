Спортсмены из Егорьевска примут участие в областном этапе школьной лиги

В Егорьевске завершаются финальные игры муниципального этапа Школьной лиги, по итогам которых будут определены команды, представляющие округ на региональных соревнованиях. Уже совсем скоро лучшие юные спортсмены Егорьевска вступят в борьбу за выход в решающие стадии областного турнира.

С марта по апрель 2026 года в Подмосковье пройдет региональный этап Единой школьной лиги. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, турнир охватит четыре вида спорта: шахматы, волейбол, баскетбол 3×3 и футзал.

Соревнования будут организованы в несколько этапов, включая отборочный тур, где команды поделены на отдельные дивизионы. Егорьевские спортсмены выступят в четвертом дивизионе, где им предстоит соперничать с представителями еще одиннадцати городов Московской области.

«Этот формат обеспечивает честную конкуренцию и позволяет выявить сильнейших. По условиям Лиги, только команды, занявшие первые места в своих дивизионах, смогут пробиться в „Финал четырех“. Там их ждут решающие матчи за звание чемпионов Единой школьной лиги Подмосковья», — сообщили организаторы.