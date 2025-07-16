Спортсмены из Дубны победили на всероссийских соревнованиях по водным лыжам

Воспитанники спортивной школы водных видов спорта в Дубне добились отличных результатов на всероссийских соревнованиях «Приз Ю. А. Гагарина» по водным лыжам, завоевав десять медалей. Они представляли не только Дубну, но и Московскую область.

Особенно ярко выступил Павел Смирнов, который в дисциплине прыжков с трамплина занял первое место и установил личный рекорд, преодолев дистанцию в 34,3 метра.

«Хочу сказать, что водные лыжи — это драйв, экстрим, особенно прыжки — мой любимый вид. Чувствуешь, как летишь — это доставляет удовольствие», — сообщил воспитанник Спортивной школы водных видов спорта «Дубна» Павел Смирнов.

Стоит отметить, что спортивная школа водных видов спорта в наукограде — единственная в регионе, и ее воспитанники входят в состав сборной России. Она продолжает славные традиции известных дубненских тренеров по водным лыжам.

Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил спортсменов с успехом и отметил, что в этом году при поддержке губернатора в планах укрепить техническую базу школы, чтобы тренировки стали еще более эффективными.