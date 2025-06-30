Спортсмены из Дубны победили на чемпионате Подмосковья по стрельбе

Воспитанники спортивного клуба «Парма» в Дубне успешно выступили на чемпионате Московской области по практической стрельбе и разделили между собой первые пять мест. Теперь они готовятся завоевать золото на всероссийских соревнованиях.

У каждого из спортсменов в копилке уже есть победы на крупных соревнованиях всероссийского масштаба. В этом чемпионате Подмосковья около 25 воспитанников клуба «Парма» вошли в число лучших.

«Не постесняюсь сказать, мы совершенно точно лучший клуб в регионе и один из лучших клубов в стране и мире», — отметил тренер клуба «Спарта» Александр Тарасов.

Победитель чемпионата Дмитрий Полицин отметил, что это заслуга тренеров. Среди них есть мастер спорта международного класса, член сборной России по практической стрельбе и шестикратный чемпион России Александр Тарасов.

«Готовимся очень упорно, нарабатываем скорость, будем всех обходить», — сказал победитель чемпионата Московской области по практической стрельбе из пистолета Дмитрий Полицин.

В «Спарте» занимаются 70 спортсменов, из них семь входят в состав сборной России и регулярно участвуют в чемпионатах мира. Как отмечают тренеры, результат зависит от усиленных тренировок, в том числе от физической подготовки. Ребята занимаются пять раз в неделю, а накануне серьезных соревнований — и утром, и вечером.

«Желаем нашим спортсменам победы. Только вперед!», — напутствовал стрелков глава Дубны Максим Тихомиров.