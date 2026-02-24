Спортсмены из Донецка и Подмосковья встретились на турнире в Балашихе

В преддверии Дня защитника Отечества в городском округе Балашиха прошли межклубные соревнования по гимнастике. Участниками стали более 300 спортсменов от трех до 13 лет из Подмосковья, Москвы и Донецка.

В гимнастическом манеже встретились команды из разных регионов. География участников подчеркнула единство спортивного сообщества. Юноши выступали в вольных упражнениях и на шести снарядах. Девушки соревновались в опорных прыжках, упражнениях на бревне и брусьях.

«Проведение соревнований дает спортсменам возможность оценить свое мастерство и подготовку. Также они нацелены на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, ведь связаны с историческими событиями», — отметил руководитель центра спортивной и художественной гимнастики «Балашиха» Георгий Кишкилев.

Манеж в Балашихе остается крупнейшим специализированным центром гимнастики в Московской области. Здесь созданы все условия для подготовки спортсменов к высоким результатам. В округе также работают комплексы для занятий футболом, мини-футболом и хоккеем.

Соревнования помогают формировать у детей дисциплину, командный дух и уважение к соперникам. Проведение турниров в контексте значимых дат позволяет юным спортсменам осознать ценность защиты Отечества и гордиться своей страной.