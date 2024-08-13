Спортсмены из Домодедова выиграли 4 медали на первенстве России по стрельбе

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

Первенство России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия среди юношей и девушек до 19 лет и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия прошли в Казани. Спортсмены из Домодедова выиграли золото, серебро и две бронзовые медали.

Участие в соревнованиях приняли 387 стрелков из 36 регионов России. Они разыграли 34 комплекта наград, в том числе в олимпийских дисциплинах. В составе сборной команды Подмосковья успешно выступали шесть спортсменов из Домодедова.

Так, Надежда Козлова вместе с Тимофеем Алейниковым завоевали золото на всероссийских соревнованиях по парной стрельбе из пневматической винтовки. Тимофей Алейников выиграл серебро в личном старте в упраждении ВП-60. Еще он получил две бронзовые медали на первенстве России в личном упражнении ВП-60 и в паре со спортсменкой из Сергиева-Посада.

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