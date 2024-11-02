Спортсмены из Домодедова сыграют в Единой школьной лиге Подмосковья

В округе запустили новый проект под названием «Единая школьная лига», который объединяет спортивные секции школ. В турнирах примут участие тринадцать образовательных учреждений.

Самая успешная команда представит Домодедово на региональных соревнованиях. Этот проект был инициирован губернатором Московской области. К нему присоединились более десяти тысяч юных спортсменов из одиннадцати округов Подмосковья.

В рамках лиги запланированы соревнования по футзалу, баскетболу в формате три на три, волейболу и шахматам. Состязания будут проходить в два этапа: муниципальный начнется в ноябре и продлится до апреля следующего года, а региональный этап завершится в апреле, где определятся победители и призеры.

«Уверена, единая школьная лига станет началом доброй традиции для образовательных учреждений округа. Болеем за спортсменов и желаем только удачи», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

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