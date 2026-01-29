Спортсмены из Долгопрудного сразились с мировыми легендами хоккея на льду

28 января в Центральном парке Победы прошел матч между сборной командой округа и «Легендами хоккея». Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор».

На лед против спортсменов Долгопрудного вышли хоккеисты, чьи имена известны на весь мир. Среди них — олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира и Европы, а также обладатель Кубка Стэнли и победитель Кубка европейских чемпионов. За сборную «Легенды хоккея» играли Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Владимир Малахов и Александр Гуськов.

На игру собрались сотни болельщиков. Перед стартом матча для них провели мастер-класс от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова, викторины и конкурсы с призами.

Честь округа защищали глава Долгопрудного Олег Сотник, его заместители Павел Нуштаев и Виктор Коновалов, лидер местного отделения «Боевого братства» Валерий Празднечных, а также Вера Александрова, отличившаяся в прошлом матче между администрацией и жителями. Им помогали юные хоккеисты из физкультурно-спортивного комплекса «Салют». Матч комментировал спортивный журналист Олег Жолобов, а первое вбрасывание шайбы выполнил руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Долгопрудном Дмитрий Кулагин.

Перед началом игры легенды хоккея встретились на льду с семьями участников специальной военной операции, вручили детям подарки и раздали автографы.

В итоге команда «Легенды хоккея» с небольшим перевесом одержала победу. Олег Сотник отметил, что такие события невероятно востребованы, они мотивируют, объединяют и заряжают любовью к спорту.