Спортсмены из Дмитрова выиграли бронзу на чемпионате России по керлингу

В Краснодарском крае с 21 по 25 января проходил чемпионат России по керлингу среди смешанных пар. Сборная Подмосковья выиграла на соревнованиях бронзовую медаль.

Регион на чемпионате представили учащиеся Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, расположенного в Дмитрове, Анастасия Москалева и Кирилл Суровов.

Дуэт из Подмосковья занял третью ступень пьедестала. Серебро по итогам борьбы досталось участникам из Санкт-Петербурга, а золотую медаль вручили сборной Новосибирской области.

Состязания провели на федеральной территории «Сириус». Они прошли в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».