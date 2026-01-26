Спортсмены из Дмитрова выиграли бронзу на чемпионате России по керлингу
В Краснодарском крае с 21 по 25 января проходил чемпионат России по керлингу среди смешанных пар. Сборная Подмосковья выиграла на соревнованиях бронзовую медаль.
Регион на чемпионате представили учащиеся Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, расположенного в Дмитрове, Анастасия Москалева и Кирилл Суровов.
Дуэт из Подмосковья занял третью ступень пьедестала. Серебро по итогам борьбы досталось участникам из Санкт-Петербурга, а золотую медаль вручили сборной Новосибирской области.
Состязания провели на федеральной территории «Сириус». Они прошли в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».
