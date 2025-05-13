Спортсмены из Дмитрова стали участниками всероссийского забега «Гонка героев»

Спортсмены «Динамо-Дмитров» и Комплексного молодежного центра «Сфера» представили Дмитровский муниципальный округ на всероссийских состязаниях «Гонка героев». Команда показала отличный результат, завоевав пятое место.
Забег прошел в рамках ежегодного патриотического форума «Наследники Победы». Участники преодолели полосу препятствий протяженностью 10 километров. На дистанции спортсмены должны быть справиться с тридцатью сложнейшими испытаниями, среди которых: водные преграды, отвесные стены, рукоходы и многое другое. Последним этапом забега была крутая семиметровая горка с канатами, которую назвали «Эверест».
«Наши спортсмены показали себя с лучшей стороны. Пятое место в таком большом состязании — это серьезное достижение. Но важнее дажене результат, а тот характер, который команда проявила в общей гонке», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.
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