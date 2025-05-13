Спортсмены из Дмитрова стали участниками всероссийского забега «Гонка героев»

Забег прошел в рамках ежегодного патриотического форума «Наследники Победы». Участники преодолели полосу препятствий протяженностью 10 километров. На дистанции спортсмены должны быть справиться с тридцатью сложнейшими испытаниями, среди которых: водные преграды, отвесные стены, рукоходы и многое другое. Последним этапом забега была крутая семиметровая горка с канатами, которую назвали «Эверест».

«Наши спортсмены показали себя с лучшей стороны. Пятое место в таком большом состязании — это серьезное достижение. Но важнее даже не результат, а тот характер, который команда проявила в общей гонке», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.