Спортсмены из Дмитрова стали призерами всероссийских соревнований по стрельбе

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» успешно выступили на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Они завоевали золотую и бронзовую медали.

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе прошли в комплексе тренировочных залов «Чемпион» в Краснодаре. В них приняли участие 186 спортсменов из 22 регионов России.

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» завоевали первое и третье места. Дарья Суворова забрала золотую медаль в упражнении среди смешанных пар по стрельбе из пневматической винтовки. Также ее и Алису Варламову удостоили бронзы за результат в командном упражнении ВП-90.

Победы воспитанниц спортивной школы в Дмитрове — результат усердной работы их и тренеров Дмитрия и Татьяны Подшибякиных.

«Яркие победы наших спортсменов — это не только их личные достижения, но и гордость всего Дмитровского округа. Их стремление побеждать вдохновляет других юных спортсменов на большие свершения», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.