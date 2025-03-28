Спортсмены из Дмитрова стали призерами VI летней Спартакиады молодежи России

Первый этап VI летней Спартакиады молодежи России по дзюдо завершился в подмосковном дворце спорта «Молодежный». За победу боролись более 100 спортсменов в возрасте до 21 года из разных городов региона.

Воспитанники специализированной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» показали на соревнованиях блестящие результаты. Они стали победителями в командном зачете, а также выиграли восемь медалей: четыре золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Золотые награды на счету Александры Козловой, Дениса Пырегова, Ангелины Карбашевой и Алены Козловой. Серебряными призерами стали Василий Прилуков, Владимир Чертушкин и Анастасия Халлиулина, бронзовую награду выиграл Абумуслим Рамазанов.

На следующий день во дворце спорта «Молодежный» прошло первенство Подмосковья по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет. Спортсмены школы «Динамо-Дмитров» снова подтвердили свой высокий уровень, завоевав семь медалей. Победительницей стала Ясмина Алмазова, серебряным призером — Глеб Эрекаев, а бронзовые медали на счету Никиты Широкова, Ильи Севидова, Татьяны Труфановой, Егора Бондаря и Матвея Широкова.