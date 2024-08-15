Спортсмены из Дмитрова стали призерами первенства России по рукопашному бою

Воспитанники секции рукопашного боя «Центра развития физической культуры, спорта и отдыха» городского округа Дмитров продемонстрировали отличные результаты на первенстве России, прошедшем в городе Орел. В турнире приняло участие более 370 бойцов из 40 регионов.

В составе сборной Московской области выступили пятеро дмитровских бойцов: двое в возрастной категории 16-17 лет и трое в категории 12-13 лет. Итогом их выступления стали серебряная и две бронзовые медали.

Максим Платунов, один из участников турнира, столкнулся с непростой ситуацией: его первый соперник не вышел на бой. Однако это не помешало Максиму проявить волю к победе. В финальном поединке он проявил все свои навыки, уступив действующему чемпиону страны всего в несколько баллов и завоевав серебро.

Не менее напряженным оказался путь к медали для Демьяна Цветкова, который также стал бронзовым призером первенства. Бронзовую медаль завоевал и Дмитрий Демченко, для которого эти соревнования стали дебютными на столь высоком уровне.

Отметим, что подготовили спортсменов тренеры Василий Бурасов, Роман Круглов и Николай Малышев.

Их профессионализм и поддержка сыграли ключевую роль в достижении таких результатов.

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