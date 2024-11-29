Спортсмены из Дмитрова стали призерами Кубка России по санному спорту

На санно-бобслейной трассе образовательного центра «Сириус» в Сочи прошел Кубок России по санному спорту. Саночники из Дмитрова, представляющие спортивную школу олимпийского резерва имени Альберта Демченко, показали высокие результаты.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из восьми регионов страны, которые разыграли 10 комплектов наград.

В индивидуальных заездах среди женщин второе место заняла Дарья Олесик. В дисциплине двухместных саней золото завоевали Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В командной эстафете дмитровская команда в составе Дарьи Олесик, Павла Репилова, Кирилла Виниченко и Вадима Виноградова получила серебряные медали. Бронзу в эстафете-микст завоевали Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов вместе с Дарьей Пересторониной и Марией Посельской. Еще одну бронзовую награду в командной эстафете принесла Светлана Прохорова.

Исполняющий обязанности главы Дмитровского городского округа Иван Курданин поздравил спортсменов с успехами и отметил, что муниципалитет будет продолжать поддерживать развитие спорта в округе и создавать условия для новых побед.

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