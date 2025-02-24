Спортсмены из Дмитрова стали призерами чемпионата России по санному спорту

Всероссийские соревнования по санному спорту прошли в Сочи. В них поучаствовали спортсмены из Дмитрова. Они завоевали сразу несколько призовых мест.

Участниками состязаний стали 57 спортсменов из восьми регионов России. Они поборолись за победу в дисциплинах на одноместных и двухместных санях, а также в эстафете и спринтерских заездах.

Дмитров на чемпионате представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Альберта Демченко. Так, в спринте на двухместных санях Виктория Демченко и Олеся Михайленко стали чемпионками России, а также завоевали бронзу в заездах на двухместных санях.

Кроме того, Дарья Олесик из Дмитрова стала серебряным призером в заездах на одноместных санях и бронзовым — в спринте на одноместных санях. Роман Репилов стал чемпионом России в заездах на одноместных санях, а Андрей Богданов и Юрий Прохоров стали лучшими среди мужских экипажей на двухместных санях, также завоевав бронзовые медали в спринте на двухместных санях.

«Дмитровские спортсмены в очередной раз подтвердили свой высокий уровень подготовки и мастерства. Поздравляю их с выдающимися результатами и желаю дальнейших побед и достижений!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.