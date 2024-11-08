Спортсмены из Дмитрова стали призерами чемпионата области по самбо

Чемпионат Московской области по самбо прошел во Дворце спорта «Триумф». Соревнования собрали более 100 участников из 22 муниципалитетов области.

Дмитровские спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» показали отличные результаты. Андрей Самойленко и Юрий Мочаев заняли вторые места в своих категориях.

«Независимо от того, куда едут дмитровские спортсмены, они всегда показывают высокие результаты. Наши атлеты — сильнейшие, и мы гордимся их достижениями. Поздравляю их с призовыми местами и желаю успехов на будущих соревнованиях!» — отметила заместитель главы Дмитрова Ирина Костышина.

Соревнования в этом году проводились в шестнадцати весовых категориях, по восемь у мужчин и женщин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».