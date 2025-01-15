Спортсмены из Дмитрова провели мастер-класс по керлингу в центре «Сириус»

Спортсмены и тренеры из Дмитрова провели мастер-класс по керлингу «RCS Sochi 2025» в тренировочном центре «Айсберг» в Сириусе. Его организовала федерация Russian Curling School.

В мастер-классе приняли участие 40 спортсменов из Москвы, Самарской, Томской, Курганской, Новосибирской, Кемеровской областей и Краснодарского края. Юные керлингисты получили возможность обучиться у мастеров спорта международного класса, призеров чемпионатов мира и участников Олимпийских игр.

Среди тренерского состава были спортсмены из Дмитрова: Александр Еремин, Анастасия Мищенко и Василий Тележкин. Они поделились опытом и знаниями с молодым поколением.

«Дмитровские керлингисты имеют высокий уровень профессиональной подготовки. Мы гордимся тем, что у нас есть такие талантливые и увлеченные наставники, которые готовы делиться своими знаниями и помогать молодому поколению достигать новых высот», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Завершением насыщенной программы стал турнир «RCS Christmas cup 2025»