Спортсмены из Дмитрова приняли участие в фестивале бокса в Москве

Масштабное мероприятие, посвященное 130-летию отечественного бокса, состоялось в Ходынском парке Москвы. На фестивале побывали воспитанники спортивной школы «Дмитров М.Б.М.» и спортсмены из клуба бокса «Дмитров».

Событие, организованное Федерацией бокса России, собрало тысячи поклонников спорта, включая действующих спортсменов, ветеранов ринга и молодые таланты.

Почетными гостями фестиваля стали легендарные боксеры, среди которых был олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы и обладатель звания «Выдающийся боксер СССР» Олег Григорьев. Он активно поддерживает молодых боксеров, являясь членом правления клуба бокса «Дмитров».

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что 130-летний юбилей демонстрирует силу традиций отечественного бокса. «Сегодня мы видим, как эти традиции продолжают жить в нашем округе, где воспитывают новых чемпионов», — сказал он.