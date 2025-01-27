Спортсмены из Дмитрова победили на всероссийском турнире по санному спорту

Соревнования «Кубок Кубков 2025» состоялись в Сочи. Участники из Дмитрова показали на турнире выдающиеся результаты.

Среди мужчин, соревновавшихся на одноместных санях, дмитровчане заняли весь пьедестал почета. Роман Репилов выиграл золотую медаль, Семен Павличенко — серебряную, а бронзовую награду получил Павел Репилов. У женщин в этой же дисциплине второй результат показала Дарья Олесик.

Андрей Богданов и Юрий Прохоров выиграли среди мужчин в двухместных санях, Евгений Евдокимов и Семен Миков стали бронзовыми призерами. Среди женщин победу праздновали Виктория Демченко в паре с участницей из Красноярского края, а тандем Екатерина Фомина и Полина Григорьева выиграл серебряные медали.

В эстафете, где соперничали пять команд, победителями стали Андрей Богданов, Роман Репилов, Юрий Прохоров и Елизавета Менухова. Бронзовые награды получили Павел Репилов, Кирилл Виниченко, Вадим Виноградов и Дарья Олесик.

Глава муниципального округа Иван Курданин поздравил спортсменов с этими высокими достижениями.