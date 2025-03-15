Спортсмены из Дмитрова победили на первенстве ЦФО по керлингу среди юниоров

В Центре фигурного катания и керлинга в Дмитрове состоялось первенство Центрального федерального округа по керлингу среди юниоров и юниорок до 22 лет. Спортсмены из Дмитровского муниципального округа стали победителями и призерами состязаний.

Соревнования объединили юных керлингистов из Москвы, Московской, Владимирской и Ярославской областей.

Среди девушек первую ступень пьедестала заняла команда «Московская область — 1» и пятеро спортсменок из Дмитрова в ее составе: Олеся Ермишкина, Татьяна Рылова, Виктория Иванова, Ульяна Лец и Елизавета Чугуева. На втором месте оказались молодые керлингистки, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко Евангелина Володина, Александра Хлоповская, Милана Ямбулатова и Анастасия Леушева из команды «Московская область — 3».

Среди юниоров первое место завоевала команда «Московская область — 1». В нее вошли участники из Дмитровского округа Глеб Ямбулатов, Михаил Мельник, Матвей Семенов, Дмитрий Грецкий и Макар Жуков. Почетное третье место досталось команде «Московская область — 2», представленной дмитровскими керлингистами Данилой Бобошко, Леонидом Фониным, Никитой Потаповым, Романом Груздевым и Кириллом Козиным.

«Победы наших юных спортсменов на первенстве Центрального федерального округа — это результат слаженной работы тренеров, родителей и самих спортсменов. Поздравляю всех участников и желаю им дальнейших успехов в спортивной карьере!» — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.