Спортсмены из Дмитрова победили на областных соревнованиях по плаванию

Соревнования «Черноголовская волна — 2024» прошли в Московской области. Пловцы из Дмитрова заняли на них первые и призовые места.

Более 300 спортсменов со всего Подмосковья решили поучаствовать в состязаниях по плаванию. Они могли выступить в двух видах программы.

Дмитров на чемпионате представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко. Золото соревнований завоевали Андрей Мартынюк, Григорий Вишняков, Дарья Храмова, Мария Мартынюк, Татьяна Плюснина, Илья Ермаков, Никита Колдаев и Федор Поляков.

На втором месте оказались 12 спортсменов из Дмитрова. Бронзу получили еще семь пловцов.

«Наши спортсмены вновь показали отличные результаты на соревнованиях. Эти медали — результат упорного труда и стремления к совершенству. Мы гордимся нашими пловцами и их тренерами, которые продолжают прославлять наш округ на спортивной арене. Желаю всем дальнейших успехов и новых побед!» — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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